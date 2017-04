Antonio Conte si è lamentato della discrepanza di orario tra la partita del Chelsea, alle 15.05 contro l'Everton, e quella del Tottenham, alle 17 contro l'Arsenal, nel pomeriggio di domenica: "Non è un vantaggio giocare prima. Nel finale di stagione, con due squadre in corsa per il titolo, bisogna farle giocare alla stessa ora dello stesso giorno e non dare un vantaggio all'una o all'altra".