"Per me è molto importante avere una buona esperienza di Champions League, una competizione che io ho conosciuto sia da calciatore, giocando quattro finali e vincendone solo una (a Roma contro l'Ajax n.d.r.), sia da allenatore con la Juve che però non era la squadra di oggi. Dobbiamo essere realisti. Siamo all'inizio di una nuova era, e bisogna procedere passo dopo passo per arrivare ai livelli di Real Madrid, Bayern Monaco e anche della Juventus". Alla vigilia del ritorno nell'Europa che conta, e della sfida a Londra contro gli azeri del Qarabag, Antonio Conte traccia le linee guida del suo Chelsea: "Dobbiamo ruotare qualche giocatore, perché se non lo fai è un rischio. Siamo pronti, ma c'è bisogno di cambiare qualche giocatore, ogni volta si fa il turn over e ognuno deve sentirsi pienamente parte di questo progetto. Per vincere una competizione del genere c'è bisogno di lavorare molto, e duramente. Ma dobbiamo essere fieri di giocare in una competizione come la Champions. La gara di riferimento non è quella di domenica prossima contro l'Arsenal, ma quella di sabato scorso contro il Leicester. E' stata una sfida durissima, e lo sarà altrettanto la prossima, per questo c'è bisogno di fare delle rotazioni. Il Qarabag è all'esordio in questa competizione e non vorrà sfigurare, è un match pieno di tranelli. Comunque io conosco molti dei loro giocatori, perché quando allenavo l'Italia abbiamo affrontato l'Azerbaigian e facevano parte di quella nazionale".