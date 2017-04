Antonio Conte, manager del Chelsea, parla dopo la sconfitta, casalinga, contro il Crystal Palace: "Questo è il calcio, dobbiamo accettare questo risultato. Abbiamo segnato il nostro gol dopo cinque minuti e poi ne abbiamo subiti due in pochi minuti. Quando subiamo gol in questo modo è necessario comprendere la situazione e migliorare su questi errori. In ogni match in Inghilterra, può succedere di tutto. Il campionato è così forte. Abbiamo affrontato una squadra oggi con giocatori forti. Penso che hanno dimostrato di essere una buona squadra. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Se avessimo vinto sarei stato felice, ma ora è importante concentrarsi sul Manchester City"