A pochi minuti dall'inizio di Chelsea-Roma, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sarà un match impegnativo per noi, sappiamo che la Roma è una grande squadra, può contare su giocatori di grande livello come Dzeko e Nainggolan. Giocheremo tre partite in sette giorni, ma queste tabelle di marcia ci sono in tutti i Paesi, il problema è quando giocano sempre gli stessi, perché si rischiano molti infortuni".