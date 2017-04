Antonio Conte, manager del Chelsea, festeggia dopo la vittoria in semifinale di FA Cup contro il Tottenham: "Hazard e Diego Costa in panchina? E' inevitabile, quando in pochi giorni ti giochi una stagione, avere la forza di prenderti delle responsabilità e di prendere della scelte che possono sembrare rischiose ma che poi si sono rivelate giuste. Sono contento, ma ora ci aspetta una battaglia contro il Southampton".



Due parole, poi, dell'aeroplano volato sullo stadio che accompagnava lo striscione "Antonio Antonio": "Io sinceramente non mi sono accorto, c'è affetto nei miei confronti e sono contento perché è la mia prima stagione qui e riuscire a entrare nel cuore dei tifosi è un qualcosa di bello che mi spinge a dare qualcosa in più. Ora c'è tanto da lavorare, però sono orgoglioso della stagione che stiamo facendo".