Secondo quanto riporta la Bild, il Chelsea starebbe ancora pensando di separarsi da Antonio Conte, a dispetto del recente successo sul Tottenham e di un contratto adeguato sensibilmente, a causa dei rapporti non più idilliaci tra le parti a causa della diversità di vedute sul ,mercato. Per il tabloid tedesco, il candidato più forte alla sua eventuale sostituzione sarebbe l'ex Borussia Dortmund Thomas Tuchel. Questo, in sintesi, il contenuto dell'articolo firmato dal collega Carli Underberg, una delle firme più note della Bild, che fa riferimento ai rapporti tesissimi in seno al club campione di Inghilterra e alle prime reali perplessità manifestate dal patron Roman Abramovich e dall'ad Marina Granovskaia.



PAZIENZA FINITA - I ripetuti messaggi di malcontento dell'ex ct della Nazionale recapitati alla sua dirigenza per un mercato che non avrebbe rispettato le sue indicazioni avrebbero esaurito la pazienza dei vertici dei Blues che, dopo aver investito comunque 137 milioni e provveduto a rivedere al rialzo le cifre dell'ingaggio di Conte, non si aspettavano un atteggiamento così intransigente. La sconfitta alla prima di campionato contro il Burnley è stato interpretato da tutti come un segnale del nervosismo trasmesso ai giocatori e ha fatto suonare l'allarme. Ecco perchè, a dispetto della convincente vittoria di Wembley col Tottenham, Abramovich e la sua più stretta collaboratrice hanno iniziato a sondare i possibili candidati a prendere il posto di Conte e hanno individuato in Thomas Tuchel, libero dopo la chiusura della sua esperienza col Borussia Dortmund, il profilo ideale. Tecnico giovane, che ama lanciare i talenti del vivaio e portatore di uno stile di gioco moderno; in seconda battuta, si valuta anche Luis Enrique, a sua volta ai box dopo l'addio al Barcellona.