Il Chelsea vince in extremis e si lancia in vetta al girone C della Champions League grazie ad un fortunato 2-1 in trasferta contro l'Atletico Madrid. Il gol al 93esimo segnato da Michy Batshuayi ha fatto esplodere di gioia Antonio Conte, come sempre passionale nelle sue esultanze, che ha rivolto il suo sguardo verso le tribune al momento della rete.



Sugli spalti del Wanda Metropolitano ad assitere alla gara c'era anche Diego Costa, l'ex attaccante proprio del Chelsea e passato, non senza polemiche proprio all'Atletico Madrid, sarà stata una casualità?