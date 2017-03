Al termine della partita contro lo United ha parlato Antonio Conte, le sue parole riportate dal profilo Twitter del Chelsea: "Dobbiamo essere felici di approdare alle semifinali a Wembley, sono contento prima di tutto per i miei giocatori. Vogliamo giocare a calcio, per Hazard questo è stato impossibile per 25 minuti, ha ricevuto solo calci. Giocatori come lui vanno protetti per evitare che si infortunino. Hazard ha dimostrato grande carattere, non aveva paura comunque di ricevere la palla e la cosa non mi sorprende. Tottenham? Un'altra partita dura con una grande squadra, abbiamo una vittoria a testa quest'anno, sarà emozionante. Ora testa allo Stoke in campionato".



Intervistato poi da Fox Sports ha aggiunto: "Messaggio a Mourinho? Io non devo mandare messaggi a nessuno. Sono l'allenatore del Chelsea e faccio qualsiasi cosa per il Chelsea. Per me esistono i giocatori e la partita. E' importante solo quello che accade in campo, quel che succede fuori è relativo".