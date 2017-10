Antonio Conte, allenatore del Chelsea, ieri in conferenza stampa ha ammesso che in estate uno dei suoi obiettivi principali era il centrocampista della Roma Radja Nainggolan. Queste le parole dell'allenatore dei Blues: "È un giocatore molto forte. Per me, uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Ma domani sera sarà un avversario come tutti gli altri".