Il mercato del Chelsea è tutt'altro che chiuso. Parola di Antonio Conte. Come riporta il Daily Mirror, il tecnico italiano ha richiesto alla dirigenza due rinforzi per la difesa: il centrale del Southampton Virgin van Dijk, obiettivo anche del Liverpool, e il terzino della Juventus Alex Sandro. Inoltre i Blues non mollano il centrocampista dell'Inter Antonio Candreva. Il club londinese ha già speso oltre 144 milioni per gli acquisti di Rudiger, Bakayoko e Morata, sembra non aver intenzione di fermarsi.