La vittoria contro il Tottenham nel derby di Fa Cup mette le ali al Chelsea per il turno infrasettimanale di Premier. I Blues, ancora in cima alla classifica, hanno quattro punti di vantaggio da gestire proprio nei confronti degli Hotspurs e contro il Southampton i bookmaker prevedono tre punti abbordabili per consolidare la prima posizione. Il segno «1» vola a 1,42 sul tabellone Microgame Group, un altro blitz dei Saints - dopo quello della scorsa stagione - pagherebbe 7 volte la posta, mentre il pareggio (finora mai centrato nelle partite dei Blues giocate in casa) pagherebbe 4,60.