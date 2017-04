La leggenda Chelsea ed ex Milan, Marcel Desailly, è intervenuto durante l'Alan Bazil Sports Breakfast e non ha avuto belle parole nei confronti di Eden Hazard.



"Hazard al Real Madrid? Dipende dalle sue ambizioni, ma non penso sia un top player o che possa rappresentare la prima scelta al Real. Eden gioca al Chelsea da 5 anni e sta facendo bene, ma non quanto ci si era immaginati, non può essere paragonato a Cristiano Ronaldo. Non credo sia pronto a prendersi un così grande rischio andando in un club come il Real, perché ha bisogno di giocare con continuità".