Il Chelsea di Conte sarebbe pronto a fare una super offerta all’Everton, per aggiudicarsi due dei suoi giocatori di maggiore livello. Si tratta di Romelu Lukaku e Ross Barkley. Il Chelsea vorrebbe entrambi, e il club, come riporta il Telegraph, sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 115 milioni di euro.



L’Everton valuta il proprio attaccante sui 70 milioni di euro, e Lukaku non è intenzionato a prolungare il contratto poiché nei suoi piani futuri c’è la Champions League. Il belga lo vogliono in tanti, e la concorrenza è difficile da battere, ma la super offerta dei Blues potrebbe far vacillare la volontà dell’Everton, che è sempre stata quella di non privarsi dei propri talenti.