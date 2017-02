Il Chelsea in estate si concentrerà sul mercato in entrata, e ci sono già diversi nomi sulla lista dei Blues. Con Diego Costa sempre più verso la Cina, Antonio Conte dovrà intervenire per portare a Londra un nuovo numero 9; i nomi in lista, stando a quanto riportato dal London Evening Standard, sono Alvaro Morata, che è ai ferri corti con Zidane e il Real Madrid, e Romelu Lukaku, attaccante dell'Everton ed ex proprio del Chelsea.