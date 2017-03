Liverpool e Chelsea sarebbero fortemente interessate a Nicolo Barella, il centrocampista della Nazionale under 20 italiana. A riportarlo è il quotidiano sardo La Nuova Sardegna. Il ventenne in forza al Cagliari ha attirato l’attenzione anche di alcune squadre italiane, tra le quali Juventus, Milan e Roma. Il contratto di Barella scade nel 2021, ma la sua avventura in Sardegna potrebbe concludersi prima. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha però escluso ogni possibilità che Barella lasci il club quest’estate. Eppure, come scrive il Sun, Klopp avrebbe addirittura inviato degli osservatori per il centrocampista, nella partita tra Cagliari e Fiorentina, vinta dai Viola all’ultimo minuto.