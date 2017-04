Il Chelsea non molla Claudio Marchisio e stando a quanto scrive il The Sun, Antonio Conte avrebbe già presentato la prima offerta per il centrocampista della Juventus. Il tabloid britannico parla di un'offerta da 20 milioni di euro già fatta arrivare a Torino dove la Juve, però, non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore. I bianconeri non vogliono privarsi di Marchisio e potrebbero cambiare idea soltanto nel caso in cui il giocatore chiedesse la cessione.