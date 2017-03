Il gol di Kanté manda il Chelsea alle semifinali di Fa Cup e porta i Blues in cima alla lista dei bookmaker. Antonio Conte può puntare alla doppietta di trofei dopo la vittoria sul Manchester United: in Premier League il Chelsea è saldamente al comando e la prossima sfida di coppa contro il Tottenham non impensierisce i quotisti inglesi, che danno a 1,67 il passaggio del turno. Il “double” è dunque alla portata dell’ex ct azzurro, un traguardo offerto a 3,00: singolarmente, invece, il trionfo in Premier League si gioca a 1,05, mentre quello in Fa Cup è a 2,75 (davanti al Manchester City, piazzato a 3,00).