Intervista a tutto campo di Cesc Fabregas a Minuto #0 su Movistar+.



RISERVA NEL CHELSEA - "Situazione nuova, non lo nascondo. Però lotterò fino a fine stagione per giocare di più, so che posso farcela. Lo ho dimostrato ogni volta che ho giocato di poterci stare in questa squadra".



LUIS ENRIQUE - "Quello che sta facendo è fenomenale, ha fatto tutto alla perfezione negli ultimi due anni".



MESSI - "Se il Barcellona lo tiene non si chiude il ciclo".



I FISCHI A CRISTIANO RONALDO - "In Premier non sarebbero successi, sicurissimo".



IL MANCATO SALUTO DI GUARDIOLA - "Passa parola".