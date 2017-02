L'avventura di Cesc Fàbregas al Chelsea sembra giunta al termine. Il giocatore sta trovando spazio, ma non è tra i titolari inamovibili di Conte, e potrebbe partire in estate. Ai molti rumors poi si aggiungono la parole dello stesso centrocampista spagnolo, raccolte dal Daily Mail, in cui strizza l'occhio ad un futuro americano: "Quando capirò di non poter più giocare in Europa, la mia idea al momento è quella di trasferirmi negli Stati Uniti. Forse un giorno proverò e poi vi dirò com'è".