L’offerta è pronta e, a giudicare dalla sua entità, potrebbe essere quella decisiva. Il Chelsea è disposto a versare 70 milioni di euro alla Juve per ingaggiare Alex Sandro. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo contatto tra le parti, ma nel frattempo i bookmaker inglesi, si legge su Agipronews, vedono già la chiusura dell’affare. La quota sul trasferimento del brasiliano a Londra, già bassa, è andata ancora più giù, da 1,72 a 1,50. Sale invece a 2,50 la sua conferma in bianconero, mentre altre destinazioni non sono considerate probabili: a 17,00 il Psg, a 34,00 il Manchester City, pure in un primo momento interessato all’esterno.