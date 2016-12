Il rigore messo a segno contro il Bournemouth ha portato a 50 i gol segnati in Premier da Eden Hazard con la maglia del Chelsea. Un traguardo raggiunto solo da altri cinque giocatori prima di lui e un’ulteriore conferma del momento di grazia del belga. Il periodo magico si riflette anche nelle quote dei bookmaker inglesi, per il quale sarà proprio Hazard a vincere il premio come miglior giocatore della stagione: il riconoscimento è offerto a 3,75 sul tabellone Skybet, davanti al compagno di squadra Diego Costa, piazzato a 5,50. Alle spalle dei Blues c’è invece Alexis Sanchez (fin qui 12 gol con l’Arsenal) a 7,00, mentre Zlatan Ibrahimovic è solo quarto a 11 volte la posta.