Eden Hazard, esterno offensivo del Chelsea, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Barcellona: "Noi dobbiamo pensare a fare il nostro calcio. Quando avremo palla noi dovremo fare di tutto per segnare. Tutte le partite sono difficili, quelle di Champions ancora di più. Il Barcellona è una delle squadre migliori al mondo, noi daremo tutto in entrambe le partite. È una partita di calcio e noi siamo il Chelsea, i campioni d’Inghilterra in carica. Le voci sul Real Madrid? Sono qui da sei anni e sono felice al Chelsea, così come la mia famiglia è felice a Londra. Io penso soltanto alla gare di domani e al resto di questa stagione, ogni partita cerco di giocare il mio migliore calcio. La sfida con Messi? È bello essere accostato a lui e Ronaldo, ma io sono un giocatore diverso, cerco di raggiungere il loro livello, perché sono i migliori del mondo. Se vuoi essere uno dei migliori, devi giocare bene nelle grandi partite. E quella di domani è una grande partita".