Italian job. Con risultati ottimi, eccellenti. Antonio Conte si sta godendo un Chelsea da urlo, quasi imprevedibile a inizio stagione come ama ripetere proprio lui: "Ho raccolto una squadra non arrivata neanche a classificarsi per l'Europa, essere primi in Premier League è un grandissimo risultato". Come dargli torto, anche dopo un buon mercato estivo ma neanche così dispendioso. La prossima estate però si annuncia piena di colpi importanti per il Chelsea, tra il ritorno in Champions League e l'entusiasmo di Abramovich. Un boomerang, perché tanti giocatori che già trovano poco spazio potrebbero salutare. E non solo...



QUANTE OCCASIONI - Dai Blues possono spuntare tante opportunità per le big di Serie A Un nome che ritorna è quello di Cesc Fabregas, che sia ancora Milan o altre ipotesi italiane: il suo contratto scade nel 2019 e lo spazio è sempre meno, l'addio pare scontato. Ecco perché adesso può trasformarsi davvero in un'occasione al ribasso (attorno ai 25/30 milioni) con il vero ostacolo rappresentato dal suo mega ingaggio, quasi 6 milioni di euro. Ingaggio importante anche per Michy Batshuayi, poco utilizzato da Conte alle spalle di Diego Costa; per lui, verosimile l'ipotesi prestito perché il cartellino non costerebbe meno di 40 milioni (la Juve lo sa bene e lo aveva cercato un anno fa). A proposito di Juventus, un nome interessante resta quello di Nemanja Matic: lui al Chelsea sta giocando tanto, ma se arrivasse un nuovo titolare accanto a Kanté potrebbe salutare, ha il contratto a scadenza 2019 e piace da tempo al ds Paratici.



OCCHIO AI GIOVANI - Non solo nomi importanti e altisonanti, è possibile anche l'approdo dei giovani del Chelsea in Italia. Occhio a Charly Musonda, ala rientrata dal Betis per cui Conte stravede ma senza spazio nei titolari. La Roma ha dovuto rinunciare a lui proprio per la volontà di Antonio di trattenerlo visto che non sarebbero arrivati altri esterni, a giugno sarà un'altra storia, ecco perché può tornare in ballo sul mercato. Proprio come Nathaniel Chalobah, centrocampista già passato dal Napoli senza troppa fortuna ma ormai maturato tanto al punto da poter trovare un'altra occasione italiana. Piaceva al Genoa, può rientrare nei discorsi di mercato estivi. Grazie al supermarket di Conte...