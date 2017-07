Jovetic

Dopo le vittorie convincenti contro, dove è bastato un gol di, e, decisiva la doppietta di, l'Inter di Lucianochiude la propria tournèe asiatica con un’altra vittoria questa volta per 2-1 contro il Chelsea di Antonio Conte. I nerazzurri hanno trovato il vantaggio nel finale di primo tempo conche si procura, poi sbaglia e infine ribatte in rete un generosissimo rigore (). Nella ripresa l’Inter parte forte e in contropiede èa raddoppiare. A complicare la vita ai nerazzurri ci pensache mette la palla all’incrocio della propria porta per il 2-1. Con questa vittoria il club nerazzurroOltre al risultato ci sono notizie confortanti perl quale mette in campo un’Inter convincente, corta e brava in ripartenzae dà serenità a tutti i compagni servendo sempre o quasi una giocata semplice. Positivo anche l’impatto di Perisic e Skriniar con il primo che nonostante i rumors di mercato è apparso concentrato e propositivo, il secondo attento in coprtura e raramente saltato.La girandola di cambi è invece il lato negativo di questa gara poiché dreso ancor più vivo dall’autogol di Kondogbia. Deludente l’ingresso in campo di alcuni singoli, e su questo Spalletti dovrà lavorare.45' Jovetic (I), 51' Perisic (I), 74' Kondogbia (aut.)(C)(3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Fabregas, Alonso; Willian, Batshuayi, Morata. A disposizione: Caballero, Rudiger, Musonda, Remy, Bulka, Baker, Clarke-Salter, Scott, Eduardo, Boga, Pasalic, Cuevas. Allenatore: Conte.(4-2-3-1): Padelli; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Borja Valero, Gagliardini; Candreva, Brozovic, Perisic; Jovetic. A disposizione: Handanovic, Berni, Pissardo, Kondogbia, Ranocchia, Ansaldi, Eder, Murillo, Valietti, Emmers, Vanheusden, Rivas, Barbosa, Pinamonti. Allenatore: Spalletti.Skriniar lancia in verticale Candreva che scatta alle spalle dei difensori, entra in area e prova il tiro. Sulla deviazione di David Luiz è miracoloso Courtois a dire di no, poi la difesa respinge i tiri di Gagliardini e Jovetic.Cross deviato di Willian, colpo di testa di Morata, ma Padelli salva in presa.Corner basso di Brozovic sul rimpallo arriva Gagliardini che ci prova di sinistro ma la sfera finisce a lato.Gagliardini controlla e tira al volo su assist di Candreva. Palla che finisce di poco fuori.Willian anticipa Skriniar e si invola verso la porta, ma Borja Valero è bravo in chiusura e non concede il tiro.Fabregas lancia in vertical Batshuayi che ci prova al volo ma calcia altissimo.Ingenua punizione concessa da Skriniar. David Luiz si libera ma il suo colpo di testa in totale libertà è ribattuto in extremis dal difensore ceco. Sull'angolo successivo Willian sfiora la traversa con un destro dal limite.- Padelli rischia l'autogol: retropassaggio di Skriniar, il portiere non è preciso con lo stop e rischia di portarsi il pallone in porta prima di rimediare all'ultimo.Lancio di Borja Valero in verticale per Jovetic che contrastato da Azpilicueta cade in area prendendosi un rigore che in realtà non c'è.Jovetic si fa ipnotizzare da Courtois, ma poi sulla respinta segna ed esulta battendosi la maglia sul petto e facendo il gesto: 'Io resto qui!Brozovic lancia Perisic in area. Sinistro del croato ad incrociare su cui Courtois fa un vero miracolo. La palla arriva a Jovetic che insacca, ma l'arbitro annulla per un giusto fuorigioco.- Disastroso passaggio a centroarea di Candreva. Batshuayi anticipa Gagliardini ma calcia a lato.Jovetic ci prova dal vertice di sinistra dell'area, para Courtois.Contropiede letale dell'Inter. Candreva si lancia in verticale, transizione per Brozovic e poi a Jovetic che lancia in verticale Perisic bravo a battere Courtois con un potente diagonale.Primo cambio del Chelsea, entra Rudiger per Alonso.Cambi anche per l'Inter con Joao Mario che prende il posto di Jovetic e Kondogbia che entra al posto di Candreva.Prove di falso 9 per Spalletti che ora schiera un 4-2-4 senza punte di ruolo.Che azione dell'Inter, Borja Valero per Joao Mario che innesca la profondità di Perisic. Il croato sterza mandando fuori tempo Azpilicueta e serve un rigore in movimento per lo stesso Joao Mario il quale calcia male centralmente e si fa parare da Courtois.- Altri cambi per il Chelsea: Musonda e Boga per Morata e Willian.Cambi per Spalletti: Murillo, Gabigol, Ansaldi ed Eder per Perisic, Brozovic, Miranda e Nagatomo.L'Inter fa tutto da sola o meglio ci pensa Kondogbia che riceve palla da Murillo e poi pressato prova un retropassaggio verso Padelli che si alza e si insacca nel 7 alle spalle del portiere.Valietti prende il posto di Borja Valero.Batshuayi viene servito in area di rigore e batte Padelli con un diagonale rasoterra, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.Doppia parata di Padelli us Musonda e Batshuayi.Cambio per l'Inter, fuori D'ambrosio e dentro RanocchiaChelsea in forcing, l'Inter non riesce più a ripartire.Kondogbia regala una punizione dal limite, mischia in area, ma Padelli sbroglia.