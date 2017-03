N’Golo Kante è stata l'arma in più del Leicester campione d'Inghilterra e si sta confermando anche con il Chelsea. Cercato e voluto da Antonio Conte, il destino del giocatore francese però sarebbe potuto essere diverso, molto diverso. Il centrocampista dei blues, infatti, ai tempi del Caen stava per firmare con il Marsiglia per 5 milioni di sterline, ma il Leicester ha offerto 600 mila sterline in più e così il club francese ha preferito la Premier League. Un retroscena, riferito dal Sun, che ha cambiato il destino del giocatore e ha portato Kante all'esplosione, prima come motore di una squadra da favole, poi come uomo mercato pagato 32 milioni di sterline.