Il Chelsea prova ad accelerare dopo la frenata dell’ultimo periodo. Tre pareggi di fila, tra campionato e coppe, per la squadra di Antonio Conte che domani scende in campo contro il Leicester a Stamford Bridge. I Blues hanno dalla loro una favorevole serie di precedenti. Hanno vinto le ultime quattro sfide giocate con le Foxes e il quinto centro consecutivo è probabilissimo secondo i bookmaker, dato a 1,28 sul tabellone Microgame. Di contro, il Leicester cerca di sfatare un lungo tabù: è dal 2000 che non vince a Stamford Bridge e non ci è riuscito nemmeno nel 2016, anno magico in cui vinse il titolo sotto la guida di Ranieri. Tornare al successo pagherebbe ben 10 volte la scommessa (uno 0-2, come allora, sale a 85,00), mentre il pareggio è dato a 5,50. Nelle gare in trasferta il Leicester segna e subisce con costanza: 18 reti fatte, altrettante subite. Una gara da Goal (quindi con entrambe le formazioni a segno) viaggia a 1,85.