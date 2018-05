Dopo le partite di ieri e quelle del pomeriggio, alle 17.30 è andato in scena il big match della 36esima giornata di Premier League: a Londra, stadio Stamford Bridge, si sono affrontate il Chelsea di Antonio Conte e il Liverpool di Jurgen Klopp, fresco di qualificazione alla finale di Champions di Kiev del 26 maggio venturo contro il Real Madrid, dopo aver eliminato la Roma di Di Francesco. Ma in campionato la lotta è ancora aperta: i Reds perdono infatti per 1-0 a causa del gol di Giroud (sette in campionato) e rimangono al terzo posto della classifica, a quota 72 punti, ma i Blues salgono a quota 69, a meno tre dal Liverpool e a meno due dal Tottenham, ma con una partita in meno rispetto agli uomini di Klopp, che ora rischia. Sfida decisiva finita bene dunque per Conte e i suoi: possono ancora sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. In campionato il Liverpool non perdeva da sei turni (3 vittorie e tre pari), mentre il Chesea con questa vittoria è in serie positiva da cinque giornate e crede nella rimonta (quattro vittorie e un pari).