Il rinnovo di Romelu Lukaku resta un grande punto di domanda: il giocatore ha già dichiarato più volte di voler vincere tanti trofei in carriera e, per farlo, dovrà lasciare l'Everton. Sono molti i top club europei disposti a fare follie per lui, compreso il Chelsea che spera di convincerlo a tornare a Londra. I Blues, secondo quanto riporta il Mirror, la scorsa estate avevano offerto ai Toffees 57 milioni di sterline, ma l'Everton ha rifiutato e la buona stagione del belga ha innalzato notevolmente questa cifra: ora ce ne vorranno almeno 80 per convincere il club, e circa 140.000 a settimana per conquistare Lukaku e il suo procuratore Mino Raiola.