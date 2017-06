Secondo la stampa portoghese, anche il Chelsea farà un tentativo per Cristiano Ronaldo. In realtà Abramovich ha altre priorità oggi: sciogliere l’enigma Conte. Il mal di pancia dell’allenatore è un dato di fatto, l’apertura di un tavolo per provare a rinnovare il contratto finora non ha portato svolte. Come si legge su La Repubblica, i Blues allora hanno telefonato a Luis Enrique per sondare la disponibilità a prendersi la panchina di Stamford Bridge. Un modo per mettere pressione al tecnico italiano e convincerlo a prolungare. Magari regalandogli Ronaldo: il modo migliore per curare la “gastrite” di entrambi.