Chelsea-Manchester City (calcio d'inizio alle ore 18.30) è il big match della settima giornata di campionato in Premier League. I campioni d'Inghilterra si presentano allo scontro diretto con tre punti in meno per "colpa" della clamorosa sconfitta in casa col Burnley nel primo turno. Nella scorsa stagione il Chelsea è stata l'unica squadra a battere il Manchester City sia all'andata, sia al ritorno.



Senza lo squalificato David Luiz e l'infortunato Drinkwater, Conte recupera Pedro e Hazard. Dall'altra parte Guardiola, con la miglior difesa e il miglior attacco del torneo, deve fare a meno degli indisponibili Mendy (si è rotto il legamento crociato del ginocchio) e Aguero, reduce da un incidente in taxi che gli ha causato la frattura di due costole. Senza dimenticare il lungodegente Kompany. Occhi puntati sul grande ex de Bruyne.