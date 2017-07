Nemanja Matic, centrocampista serbo classe '88, non partirà con il Chelsea per la tournée in Cina e a Singapore: la cessione è imminente, su di lui c'è forte la Juventus.



COSTA 30 MILIONI DI EURO - I bianconeri sono pronti a sfidare il Manchester United di José Mourinho per l'acquisto di Matic. Tuttavia il Chelsea potrebbe preferire la Juve rispetto ai Red Devils, dopo essere stato beffato per Lukaku e soprattutto per non rinforzare una diretta concorrente. Il centrocampista serbo è comunitario, ha esperienza internazionale e per caratteristiche è molto apprezzato da Allegri: la J uventus ha riallacciato i contatti con i suoi agenti . In scadenza nel 2019, Matic è valutato 30 milioni di euro.