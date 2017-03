Il Chelsea non ha intenzione di offrire il rinnovo a John Terry quest’estate. Il capitano dei Blues conta appena dieci presenze in stagione, e non rientrerebbe più nei piani del club. Come conferma il Sun, il rinnovo che non arriverà, apre diverse strade sul futuro di Terry, e come mete principali ci sono Cina e Stati Uniti.



Il Chelsea sta anche maturando l’idea di offrire alla sua leggenda un ruolo dirigenziale o di ambasciatore, ma le offerte economiche imponenti provenienti dall’estremo oriente od oltreoceano, potrebbero convincere Terry a perseverare nel calcio giocato.