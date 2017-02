Antonio Conte ha parlato della partita pareggiata dal Chelsea contro il Liverpool: ''Sono soddisfatto della performance perché non è mai facile giocare contro il Liverpool, specialmente dopo che avevano perso tre partite. Ero un calciatore e so che è difficile, per questo sono veramente fiero dei mie giocatori e della personalità che hanno mostrato. Per noi è un punto d'oro arrivato dopo una partita incredibile, molto dura''.