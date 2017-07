Antonio Rudiger è pronto alla nuova avventura al Chelsea agli ordini di Antonio Conte. Al The Telegraph, il difensore tedesco ricorda alcuni momenti non particolarmente felici vissuti alla Roma. "Voglio solo giustizia. Vorrei che la FIFA agisca in maniera decisa per risolvere il problema del razzismo. Per chi sta fuori è facile incitare all'indifferenza, ma viverlo è molto difficile". Lo scorso dicembre Rudiger era stato preso di mira da Senad Lulic, difensore della Lazio, che dopo la stracittadina romana aveva dato del "venditore di scarpe e cinture" al difensore tedesco. In quel caso, il giocatore biancoceleste fu punito con (solo) una giornata di squalifica.