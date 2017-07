Altro colpo da circa 40 milioni di euro per il Chelsea di, che settimana scorsa ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Rüdiger dalla Roma. Il club di Londra - secondo Sky Sports UK - ha raggiunto l’accordo totale col Monaco per, centrocampista 22enne in passato accostato anche a Juventus e Milan.- Il giocatore nei giorni scorsi era stato a un passo dal trasferimento al Manchester United, ma il Chelsea ha avuto la meglio sui Red Devils grazie all’offerta da 40 milioni di sterline. L’accordo tra le parti è totale,secondo quanto filtra in Inghilterra. Dopo aver perso Romelu Lukaku, passato a sorpresa alla corte di José Mourinho, Conte vince la sfida per Bakayoko e ora aspetta l’attaccante titolare dal mercato.