Una notizia che potrebbe cambiare il futuro prossimo del Chelsea. Secondo quanto scrive Skysports la Fifa ha aperto un'indagine sui Blues in riferimento alla loro politica di acquisto dei giocatori per il settore giovanile. Il massimo ente del calcio vuole verificare se il club guidato da Abramovich ha violato l’articolo 19 dello Statuto sul trasferimento dei calciatori, quello che regola la cessione del cartellino di minori di 18 anni. Secondo il regolamento, infatti, i trasferimenti internazionali dei calciatori sono consentiti solo al superamento della maggiore età.



ECCEZIONI - A questa norma si applicano tre eccezioni: il trasferimento è ammesso se i genitori del ragazzo si trasferiscono nel Paese della società per motivi indipendenti al calcio; se avviene all’interno della zona dell’Unione Europea (in questo caso il limite d’età si abbassa a 16 anni); se il ragazzo vive a 50 chilometri di distanza dal confine con l’altro Paese. Al di fuori di queste condizioni, tutti i trasferimenti internazionali di minori devono essere approvati da un’apposita commissione. Se il Chelsea sarà ritenuto colpevole rischia il blocco del mercato come è successo a Barcellona e Atletico Madrid.