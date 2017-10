Un ospite illustre è presente alloper assistere alla sfida fraSi tratta dell'ex allenatore del Bayern Monaco e ora libero da contratto, Carlo Ancelotti.Esonerato dal club bavarese, l'allenatore italiano ha più volte confermato di non voler tornare subito in panchina, ma ci sono ampi margini affinchè Ancelotti torni ad allenare al termine di questa stagione e proprio le panchine disono due di quelle che potrebbero cercare il tecnico emiliano in caso di partenza o addio ad Antonio(anche lui voglioso di tornare in Italia) ed Eusebio(che per ora riscuote la fiducia del club giallorosso). Non vanno dimenticate, infine le voci che lo vogliono vicino alla panchina di Milan e Juventus.