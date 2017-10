Scontro al vertice nel girone C di Champions League dove per la terza giornata la Roma affronterà il Chelsea. Gli uomini di Eusebio Di Francesco, secondi con 4 punti, proveranno a conquistare la vetta del girone a Stamford Bridge contro la formazione allenata da Antonio Conte alla ricerca di una vittoria non solo per andare in fuga in testa al girone, ma anche per riscattare il negativo momento che la squadra sta attraversando in Premier League.



Il Chelsea ha vinto i due precedenti ufficiali in casa contro la Roma, mentre i giallorossi non hanno mai vinto una trasferta contro squadre inglesi in Champions League subendo sempre almeno un gol. Gli uomini di Conte vantano anche il miglior attacco di questa Champions League (con il PSG) mentre la Roma ha trovato il gol solo in uno degli ultimi cinque incontri di Champions League.