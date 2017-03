Non è un segreto l’interesse del Real Madrid per Eden Hazard, e quest’estate è altamente probabile che avvenga l’inserimento di una contropartita nell’affare sull'asse Spagna-Inghilterra. L’attaccante del Chelsea è uno dei giocatori in partenza, e a quanto riporta Marca, i contatti tra Hazard e i Blancos avrebbero imboccato una strada positiva.



A rendere fattibile l’arrivo del belga è anche la presenza al Real di almeno due giocatori che interessano al club inglese. Si tratta di Alvaro Morata e James Rodriguez e, mentre inizialmente si pensava allo spagnolo come contropartita, le cose sarebbero cambiate. Come sottolinea anche il Daily Mail, le voci di uno scambio Hazard-Rodriguez sarebbero infatti sempre più insistenti.