Il prossime mercato estivo sarà animato da due grandi necessità a livello europeo. La prima sarà il movimento di tante prime punte e il cambiamento che partirà da Real Madrid e PSG coinvolgerà anche la Serie A. La seconda, più importante, vedrà un grande movimento di difensori centrali con almeno 7 top club europei che andranno alla ricerca di un colpo di primissimo livello. Uno di questi è sicuramente il Chelsea, che si sta muovendo con grande forza per individuare un potenziale rinforzo in vista della prossima estate.



SCOUT ATTESI A SAN SIRO - La squadra attualmente allenata da Antonio Conte potrebbe completare un'autentica rivoluzione estiva, ma l'unica certezza resta la necessità di arrivare ad un centrale di assoluta affidabilità che manca dal momento dell'addio di John Terry. Per questo secondo FcInterNews osservatori del club inglese erano attesi a San Siro nella serata di ieri in vista del derby (poi rinviato) fra Milan e Inter.



SKRINIAR L'OBIETTIVO - I Blues cercanO un centrale giovane, di grande prospettiva e che sappia guidare da solo la difesa. Per questo sul taccuino degli osservatori era segnato e cerchiato in rosso il nome di Milan Skriniar dell'Inter. Per lui il Chelsea aveva fatto un sondaggio anche durante l'ultimo mercato invernale ricevendo il no secco da parte dell'Inter. Uno scenario che può ripresentarsi nel corso della prossima estate. L'alternativa? Quell'Alessio Romagnoli del Milan che i Blues tentano da ben due anni. Inter e Milan sono avvisate.