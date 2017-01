Thibaut Courtois è tornato sul caos che vede al centro Diego Costa; l'attaccante ex Atlético Madrid è finito nel mirino del Tianjin di Fabio Cannavaro che ha offerto 94 milioni di euro al Chelsea per il cartellino del giocatore. Il portiere belga, a margine della vittoria contro il Leicester ha sottolineato che i Blues hanno le risorse in rosa per sopperire alla mancanza di Costa: ''Abbiamo la qualità sufficiente in rosa per rimpiazzare Diego; è importante per noi, sappiamo che possiamo anche gestirlo. Ma possiamo anche giocare senza di lui, se necessario''.