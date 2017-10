La sconfitta contro il Manchester City è l’ultimo capitolo di un rapporto diventato tesissimo e che per i bookmaker potrebbe presto arrivare al capolinea. I malumori tra Antonio Conte e il Chelsea finiscono sulle lavagne d’oltremanica e dopo le insistenti indiscrezioni che parlano di un addio inevitabile a fine stagione, i quotisti inglesi aprono la caccia al successore dell’ex tecnico azzurro: per la panchina dei Blues nella prossima stagione è in vantaggio Thomas Tuchel (a 3,00) ex Borussia Dortmund e pallino del patron Abramovich. Dietro di lui un altro tedesco, Joachim Loew, per il quale la quota sale a 7,00. Dietro il ct della Germania si fa avanti Brendan Rodgers, attualmente alla guida del Celtic, offerto a 9,00 alla pari con Luis Enrique. A chiudere la lista, a 11 volte la posta, il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino.