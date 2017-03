Il Chelsea è pronto a vendere Diego Costa, per poi sostituirlo non con uno, bensì con due grandi nomi. Quest’estate i Blues sarebbero pronti a fare follie sul mercato, acquistando Alvaro Morata e Romelu Lukaku. SunSport riporta che la squadra di Conte è pronta a privarsi dell’attaccante, a seguito di un’offerta monster, magari proveniente dalla Cina come accaduto lo scorso gennaio. C’è però già il piano per non rimpiangere la sua possibile partenza. Se andasse in porto l’operazione Lukaku-Morata, si tratterebbe di uno dei più sensazionali colpi estivi di sempre.