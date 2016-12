Antonio Conte, dopo l'avvio straordinario al suo primo anno di Premier, sta iniziando a prendere confidenza anche con il ruolo di manager. L'allenatore italiano è alla ricerca di un rinforzo per la difesa, che è stata orfana di Terry e Zouma per quasi tutta la stagione. L'ex allenatore della Juventus ha bisogno di certezze nel reparto arretrato e i suoi occhi si sono posati, stando a quanto riportato dal The Telegraph, su diversi nomi noti del calcio europeo.



Il Chelsea, dopo aver visto sfumare il colpo Bonucci, che ha rinnovato con la Juventus, continua a guardare in Italia, dove gioca Antonio Rüdiger. Il tedesco classe 1993 in forza alla Roma potrebbe essere il giusto rinforzo per via delle sue qualità fisiche e tattiche. Anche Simon Kjaer, vecchia conoscenza del nostro campionato, è finito sulla lista di Conte. Il danese classe '89 si è rilanciato al Fenerbahce e potrebbe essere un'alternativa al difensore della Roma; così come l'irlandese del Burnley Michael Keane, nato nel 1993, e seguito dai Blues che potrebbero fare un tentativo per gennaio. L'ultimo nome presente sull'elenco di Conte è quello di Niklas Süle che, però, è vicinissimo al Bayern Monaco e difficilmente approderà in Premier League.