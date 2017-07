Antonio Rudiger è un nuovo calciatore del Chelsea. Il club inglese ha ufficializzato l'acquisto del difensore classe '93 dalla Roma per un totale di 39 milioni di euro divisi tra parte fissa e bonus. Il calciatore tedesco ha firmato un contratto di 5 anni e indosserà la maglia numero 2. Si tratta della terza cessione della società giallorossa dopo quella di Salah al Liverpool e di Paredes allo Zenit San Pietroburgo, l'ultima in programma stando alle recentissime dichiarazoni del direttore sportivo Monchi.



Rudiger saluta la Roma dopo 72 presenze e 2 gol all'attivo e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore della Chelsea: "E' una bellissima sensazione, perchè non capita tutti i giorni di giocare per un club così importante. Non vedo l'ora di unirmi ai miei compagni di squadra e sono contento di essere ufficialmente del Chelsea".