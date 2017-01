.@NathanAke has been recalled from his loan spell at Bournemouth... https://t.co/wk1vQ8443d — Chelsea FC (@ChelseaFC) 8 gennaio 2017

Sono stati sufficienti sei mesi nelper convincereè il rinforzo giusto per la difesa, torna ufficialmente, come si vede anche sul sito, alin questa sessione di mercato. Il suo allenatore, dopo la sconfitta contro il Milwall, si era espresso, confidando la sua scarsa fiducia sulla permanenza del difensore olandese: "Sembra che lo vogliano richiamare dal prestito, anche se non è ancora sicuro al 100%. Sarebbe una grossa perdita per noi, perchè sta facendo molto bene".Parole che avevano il sapore d'addio, a cui si sono aggiunte anche quelle dello stesso: "è un veramente un buon giocatore, da cinque partite sta giocando titolare ogni partita. Onestamente, sto valutando questa possibilità, può essere un'ottima opportunità per noi, in questa finestra di mercato."Tutti i segnali andavano in questa direzione, ed ora: il ventunenne, conall'attivo in stagione, torna ai blues.