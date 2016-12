Thank you, @oscar8 and good luck for the future. pic.twitter.com/HYpEPQsWro — Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 dicembre 2016

Il primo grande colpo del mercato invernale è finalmente andato in porto. La notizia era nell'aria da tempo, ma ora ancheIl trequartista brasiliano classe '91 è stato acquistato per una cifra pari a circae si trasferirà in Cina a partire dal primo giorno di apertura della finestra invernale a gennaio.dato che andrà a percepire circa 25 milioni di euro lordi di stipendio.