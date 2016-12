Loftus-Cheek, giovane centrocampista inglese del Chelsea, è pronto a fare le valigie e lasciare i Blues durante la finestra di mercato di gennaio. Il classe '96 non è riuscito ad inserirsi al meglio negli schemi di Conte, che lo ha fatto entrare solo una volta in Premier, e il club vorrebbe cederlo in prestito per farlo giocare. Sul giocatore, stando a quanto riportato dal Daily Mail, si sono mossi diversi club di Championship, su tutti il Newcastle, ma il Chlesea sta aspettando che si faccia avanti qualche club di Premier; la dirigenza, infatti, crede che Loftus-Cheek debba restare nella massima serie inglese per poter continuare nel suo percorso di crescita in un campionato più probante della serie B.