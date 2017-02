Willian, esterno del Chelsea, rivela che poteva vestire la maglia del Manchester United: "Non so se ci sia stato qualcosa di concreto ma c'è stato un interesse, sì. Gli altri club non so, ho letto qualcosa su internet. Ma mi fa piacere sapere che ci siano società che mi apprezzano. Cina in futuro? Quando si prendono queste decisioni si pensa sempre sul proprio futuro, di quello della famiglia e dei bambini. Non so se accetterei o no. Ciò che posso dire è che sono felice al Chelsea e in questo club mi sento bene, come se fosse casa mia".