Gianfranco Zola ha parlato a Sky Sports UK dello straordinario rendimento di Alvaro Morata in questi primi mesi al Chelsea: "Ancora oggi Morata non è allo stesso livello di Diego Costa. Certo, abbiamo davanti un grande giocatore da un punto di vista tecnico. Ha molte qualità, è bravo nel gioco aereo e abile con i piedi. A questo punto, però, vorrei sapere perché non abbia giocato con regolarità in grandi squadre come Juventus e Real Madrid. Penso che in questa stagione sapremo la risposta".